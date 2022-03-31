В Госдуме посоветовали японцам «заткнуть рот» по теме Курил

«Если бы в 1922 году советскую власть не установили, то до Читы бы был протекторат Японии. Поэтому и Колчака расстреляли в Иркутске. Надо молодым японцам хорошо знать историю. Да, в 1905 году Россия потерпела поражение, но прошло много лет, и все вернули на круги своя под руководством Сталина. Надо четко японцам заткнуть рот, раз и навсегда, они побежденные. Надо уважать историю наших дедов и прадедов», — сказал депутат.