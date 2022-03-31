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31 марта

В Госдуме посоветовали японцам «заткнуть рот» по теме Курил

Алиса Селезнёва

Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что никто не будет пересматривать итоги Великой Отечественной войны. По его мнению, японцам необходимо «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курильских островов. Об этом пишет NEWS.ru.

В Госдуме посоветовали японцам «заткнуть рот» по теме Курил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как сын военного отца, деда и прадеда я бы посоветовал закрыть эту тему раз и навсегда. Итоги Великой Отечественной войны никто и никогда пересматривать не будет», - заявил Харитонов.

Он напомнил, что в феврале 1945 года в Ялте встретились главы США, Великобритании и СССР, где договорились, что Сахалин и Курильские острова будут принадлежать России. Он также напомнил, что Иосиф Сталин поручил украинцу Кузьме Деревянко подписать акт о капитуляции Японии — «в знак уважения к народу Украины». Японцам же собеседник предложил успокоиться и сходить на могилы своих прадедов.

«Если бы в 1922 году советскую власть не установили, то до Читы бы был протекторат Японии. Поэтому и Колчака расстреляли в Иркутске. Надо молодым японцам хорошо знать историю. Да, в 1905 году Россия потерпела поражение, но прошло много лет, и все вернули на круги своя под руководством Сталина. Надо четко японцам заткнуть рот, раз и навсегда, они побежденные. Надо уважать историю наших дедов и прадедов», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что японские власти внесли в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год формулировку относительно Курил. Так, они снова называют Южные Курилы «неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией».

Напомним, МИД РФ сообщил, что из-за недружественных действий Японии, Москва выходит из переговоров о мирном договоре относительно принадлежности Курильских островов. В свою очередь премьер Японии Фумио Кисида заявил, что Токио считает этот шаг недопустимым.

Политика,Дальний Восток,Передача Курил Японии,Николай Харитонов,МИД России,Госдума,
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