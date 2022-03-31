Песков: схема расчета за газ в рублях готова

"Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее", - сказал Песков.