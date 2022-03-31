В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

В Кремле сообщили, что схему расчета за газ в рублях представят в ближайшее время

ТАССТАССиещё 1

Схема расчета за российский газ в рублях готова, совсем скоро ее представят общественности, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: схема расчета за газ в рублях готова
Фото: ТАССТАСС

"Да, это действительно так", - ответил он на вопрос, представлена ли президенту Владимиру Путину схема расчета за газ в рублях.

Ранее глава государства поручил подготовить соответствующие изменения до 31 марта.

Отвечая на уточняющий вопрос, представитель Кремля сказал, что такую схему "совсем скоро" представят общественности.

"В том числе и сегодня можно тоже ожидать", - добавил Песков.

По его словам, российская сторона остается привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.

"Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее", - сказал Песков.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители