Песков: схема расчета за газ в рублях готова

Схема расчета за российский газ в рублях готова, совсем скоро ее представят общественности, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, это действительно так", - ответил он на вопрос, представлена ли президенту Владимиру Путину схема расчета за газ в рублях.
Ранее глава государства поручил подготовить соответствующие изменения до 31 марта.
Отвечая на уточняющий вопрос, представитель Кремля сказал, что такую схему "совсем скоро" представят общественности.
"В том числе и сегодня можно тоже ожидать", - добавил Песков.
По его словам, российская сторона остается привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.
"Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее", - сказал Песков.