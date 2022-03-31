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5 минут назад

Песков: В Вашингтоне не понимают стиль работы Кремля

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 12

В Пентагоне и Государственном департаменте США не обладают информацией о происходящем в Кремле, что приводит к их ошибкам. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Владимиру Путину "докладывают не всю информацию".

Песков: Пентагон не понимает, что происходит в Кремле
Фото: ТАССТАСС

"К нашему сожалению - и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность - получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы", - сказал Песков журналистам.

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Он добавил, что этим обеспокоены в Кремле, так как из-за подобного "полного непонимания" делаются ошибочные и опрометчивые решения с очень плохими последствиями.

Политика,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдеп США,Пентагон,
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