Песков: Пентагон не понимает, что происходит в Кремле

В Пентагоне и Государственном департаменте США не обладают информацией о происходящем в Кремле, что приводит к их ошибкам. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Владимиру Путину "докладывают не всю информацию".
"К нашему сожалению - и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность - получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что этим обеспокоены в Кремле, так как из-за подобного "полного непонимания" делаются ошибочные и опрометчивые решения с очень плохими последствиями.