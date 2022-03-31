Песков: Пентагон не понимает, что происходит в Кремле

"К нашему сожалению - и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность - получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы", - сказал Песков журналистам.