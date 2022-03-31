Путин проведет совещание по авиаотрасли

График президента Владимира Путина на четверг, 31 марта, предусматривает проведение ряда международных телефонных разговоров и обширное совещание по отечественной авиационной отрасли. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент активно сегодня работает с международными собеседниками по телефону. Мы будем вас информировать. У него сейчас идут телефонные переговоры", - отметил представитель Кремля.
Он также анонсировал совещание по состоянию авиационной отрасли страны.
"После 14:00 мск мы будем ожидать начала совещания по авиаперевозкам. Оно пройдет в режиме видеоконференции, в открытой части будет вступительное слово президента, оно обещает быть достаточно обширным", - проинформировал Песков, уточнив, что само мероприятие пройдет в закрытом режиме.
Основными докладчиками станут глава Минтранса Виталий Савельев и руководитель Минпромторга Денис Мантуров.
"Будет обмен мнениями. Тема очень сложная и чрезвычайно актуальная", - добавил пресс-секретарь.
Также, по его словам, Путин в течение дня проведет ряд встреч непубличного характера.