Путин проведет совещание по авиаотрасли

"После 14:00 мск мы будем ожидать начала совещания по авиаперевозкам. Оно пройдет в режиме видеоконференции, в открытой части будет вступительное слово президента, оно обещает быть достаточно обширным", - проинформировал Песков, уточнив, что само мероприятие пройдет в закрытом режиме.