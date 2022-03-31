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1 час назад

Путин принял предложение кабмина о подписании соглашения СНГ по борьбе с коррупцией

ТАССТАСС

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин принял предложение кабмина о подписании соглашения СНГ по борьбе с коррупцией
Фото: ТАССТАСС

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в противодействии коррупции", - говорится в распоряжении.

Президент также дал разрешение Минюсту в ходе переговоров о подписании документа вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера. Глава государства считает целесообразным осуществить подписание соглашения на заседании Совета глав государств СНГ.

Политика,Владимир Путин,Совет глав государств СНГ,Правительство РФ,
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