Путин принял предложение кабмина о подписании соглашения СНГ по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в противодействии коррупции", - говорится в распоряжении.

Президент также дал разрешение Минюсту в ходе переговоров о подписании документа вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера. Глава государства считает целесообразным осуществить подписание соглашения на заседании Совета глав государств СНГ.