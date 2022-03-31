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1 час назад

Южная Осетия после вхождения в состав РФ намерена объединиться с Северной

Алиса Селезнёва

В случае вхождения Южной Осетии в состав России республика намерена объединиться с Северной Осетией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В Южной Осетии назвали планы после вхождения в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия - Алания и Южная Осетия - Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», - цитирует Бибилова ТАСС.

По его мнению, вхождение в состав РФ многократно увеличит безопасность населения республики, а это имеет важную роль. Он напомнил, что согласно Конституции РФ, запрещается отдавать свои территории.

Напомним, о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ, президент республики Анатолий Бибилов заявил 30 марта. В настоящее время государство проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав.

Политика,Анатолий Бибилов,
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