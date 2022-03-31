В Южной Осетии назвали планы после вхождения в состав РФ

В случае вхождения Южной Осетии в состав России республика намерена объединиться с Северной Осетией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия - Алания и Южная Осетия - Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», - цитирует Бибилова ТАСС.
По его мнению, вхождение в состав РФ многократно увеличит безопасность населения республики, а это имеет важную роль. Он напомнил, что согласно Конституции РФ, запрещается отдавать свои территории.
Напомним, о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ, президент республики Анатолий Бибилов заявил 30 марта. В настоящее время государство проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав.