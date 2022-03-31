В Южной Осетии назвали планы после вхождения в состав РФ

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия - Алания и Южная Осетия - Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», - цитирует Бибилова ТАСС.