Мишустин продлил срок уплаты налога по упрощенной системе

"Срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.