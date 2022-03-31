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1 час назад

Кабмин продлил срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса

ТАССТАССиещё 6

Правительство России продлило срок уплаты налога по упрощенной системе для бизнеса и ряда отраслей, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

Мишустин продлил срок уплаты налога по упрощенной системе
Фото: ТАССТАСС

"Срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

По данным кабмина, эта мера касается предприятий, в том числе связанных с деревообработкой, производством лекарств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрооборудования, продуктов, напитков, одежды, бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма, здравоохранения, спорта и развлечений.

Указанное решение Мишустин анонсировал на совещании у президента с членами правительства 23 марта.

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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