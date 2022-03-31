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2 часа назад

Володин: Дума ждет внесения новых инициатив кабмина о поддержке граждан и бизнеса

ТАССТАССиещё 1

Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив по поддержке граждан и бизнеса. Об этом заявил в четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин: Дума ждет новые инициативы о поддержке граждан и бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что законопроекты о поддержке граждан и регионов в условиях санкций стали наиболее важными из рассмотренных Госдумой в марте.

"Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ. Ожидаем внесения новых правительственных инициатив", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

Он подчеркнул, что "все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается страна".

Спикер Госдумы также отметил работу комитетов по экономической политике и бюджету в части подготовки законопроектов, касающихся антисанкционных мер.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,Правительство РФ,
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