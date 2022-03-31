Володин: Дума ждет новые инициативы о поддержке граждан и бизнеса

Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив по поддержке граждан и бизнеса. Об этом заявил в четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он напомнил, что законопроекты о поддержке граждан и регионов в условиях санкций стали наиболее важными из рассмотренных Госдумой в марте.
"Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ. Ожидаем внесения новых правительственных инициатив", - сказал Володин, слова которого приводятся на думском сайте.
Он подчеркнул, что "все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается страна".
Спикер Госдумы также отметил работу комитетов по экономической политике и бюджету в части подготовки законопроектов, касающихся антисанкционных мер.