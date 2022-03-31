Лавров: РФ аккредитовала дипломата от правительства талибов

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва видит «определенные положительные результаты» нового правительства Афганистана на контртеррористическом направлении, а также усилия в области соблюдения прав человека.

«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», - заявил Сергей Лавров.

Он также заметил, что, несмотря на экономические ограничения и давление со стороны США и их союзников, «новой администрации Афганистана в целом удается справляться с поддержанием государства на плаву» и Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей.

«Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», - заявил Лавров.

Ранее США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана, находившихся в стране с 2001 года, после чего ситуация в регионе резко обострилась.

К 15 августа 2021 года члены движения «Талибан»* захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула и взяли город без боя. В начале сентября 2021 года талибы объявили состав временного правительства страны. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который являлся главой МИД во время первого правления запрещенного движения и находится под санкциями ООН с 2001 года.