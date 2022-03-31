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27 минут назад

Лавров объявил об аккредитации первого дипломата от правительства талибов

Алиса Селезнёва

Россия аккредитовала первого афганского дипломата от правительства талибов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров: РФ аккредитовала дипломата от правительства талибов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва видит «определенные положительные результаты» нового правительства Афганистана на контртеррористическом направлении, а также усилия в области соблюдения прав человека.

«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», - заявил Сергей Лавров.

Он также заметил, что, несмотря на экономические ограничения и давление со стороны США и их союзников, «новой администрации Афганистана в целом удается справляться с поддержанием государства на плаву» и Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей.

«Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», - заявил Лавров.

Ранее США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана, находившихся в стране с 2001 года, после чего ситуация в регионе резко обострилась.

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К 15 августа 2021 года члены движения «Талибан»* захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула и взяли город без боя. В начале сентября 2021 года талибы объявили состав временного правительства страны. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который являлся главой МИД во время первого правления запрещенного движения и находится под санкциями ООН с 2001 года.

*организация признана террористической и ее деятельность запещена в России. Также организация запрещена ООН.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Талибан,ООН,
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