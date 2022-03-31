СМИ: квартиру Зеленского в Крыму национализируют

Источник РИА Новости в правительстве Крыма заявил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии национализируют. Жилье Зеленского попадет в список имущества украинских бизнесменов и политиков, подлежащего национализации.
В марте Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов на Украине.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию имущества украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Их список планируют подготовить на этой неделе, затем его должен будет одобрить крымский парламент.
СМИ рассказывали, что квартиру площадью 129,8 «квадрата» Зеленский купил в 2013 году, ее стоимость оценивали в 160 тысяч долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе «Император» неподалеку от Ливадийского дворца.
Во дворе комплекса расположены фонтаны, на цокольном этаже – паркинг, на крыше - два бассейна и зона отдыха с видом на море и горы.
Аксенов рассказывал, что Зеленский исправно платит по шесть тысяч рублей за квартиру при том, что даже не приезжает в Крым.