Захарова оценила позицию США по гарантиям безопасности Украины

В планы Вашингтона не входит брать на себя обязательства сохранения мира на Украине. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отметила, что США пока «не готовы объявить что-либо конкретное» относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины. При этом она заверила, что переговоры по поводу обеспечения суверенитета и безопасности ведутся постоянно.

Официальный представитель МИД России назвала это заявление Белого дома «прекрасным».

«Еще есть вопросы, кто за войну? Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», - подчеркнула она.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.