В Госдуме назвали «личным горем» Киева нежелание признавать Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «личным горем» Киева нежелание признавать Крым и подчеркнул, что Украине «однозначно» придется это сделать, передает РИА Новости.

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«То, что нынешняя украинская власть противится этому решению — это их личное горе. Все их нынешние заявления нам глубоко параллельны», — заявил парламентарий.

Он добавил, что признание Крыма неизбежно, как бы Киев ни противился этому решению. Шеремет назвал заявления украинских властей о возвращении полуострова под их контроль результатом политической агонии.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что позиция России по статусу Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) останется неизменной.