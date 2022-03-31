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1 час назад

В Госдуме назвали «личным горем» Киева нежелание признавать Крым

Lenta.ruLenta.ru

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «личным горем» Киева нежелание признавать Крым и подчеркнул, что Украине «однозначно» придется это сделать, передает РИА Новости.

В Госдуме назвали «личным горем» Киева нежелание признавать Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что нынешняя украинская власть противится этому решению — это их личное горе. Все их нынешние заявления нам глубоко параллельны», — заявил парламентарий.

Он добавил, что признание Крыма неизбежно, как бы Киев ни противился этому решению. Шеремет назвал заявления украинских властей о возвращении полуострова под их контроль результатом политической агонии.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что позиция России по статусу Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) останется неизменной.

Очередные переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы между Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Мединский,Верховная Рада,Госдума,
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