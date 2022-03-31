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31 минуту назад

Лавров назвал причину кризиса на Украине

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Основной причиной кризиса на Украине является политика США и НАТО, которые накачивали эту страну вооружениями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров назвал причину кризиса на Украине
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая в течение нескольких десятилетий НАТО под руководством США», – передает ТАСС ответ Лаврова на вопрос «Синьхуа» о причинах украинского кризиса.

Министр указал, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием, создавали там военную инфраструктуру.

«Это угрожало безопасности России и являлось серьезным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия – НАТО решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – подчеркнул глава МИД России.

Лавров находится в Китае, на третьей министерской конференции стран – соседей Афганистана (Россия, КНР, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Украина обратилась с просьбой к США

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что ситуация на Украине стала не только итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы, но и результатом менталитета холодной войны.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что встречи представителей России и Китая в китайском городе Туньси показали общность подходов к происходящему в мире.

Напомним, в Пекине отметили, что отношения Китая и России с начала года выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ОБСЕ,
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