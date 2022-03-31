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35 минут назад

Президент Южной Осетии заявил о намерении республики войти в состав РФ. Видео

Александр Кузьмин

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

«Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России», - сказал Бибилов.

По словам президента республики, осетинский народ разделен, и его исторической и стратегической целью является объединение в рамках одного государства.

Политика,Видео,Анатолий Бибилов,
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