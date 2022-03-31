Лавров назвал ответственных за гуманитарную ситуацию в Афганистане

«Однако Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь "застрял" по пути в США в "транзитных странах"», — заявил глава МИД в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.