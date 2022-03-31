Лавров назвал ответственных за гуманитарную ситуацию в Афганистане

Россия сомневается в намерении американских властей содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По словам главы российской дипломатии, «коллективный Запад» несет прямую ответственность за сегодняшнюю гуманитарную обстановку, плачевное состояние афганской экономики и должен взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризиса.
«Однако Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь "застрял" по пути в США в "транзитных странах"», — заявил глава МИД в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.
Лавров назвал циничным и издевательским указ президента США Джо Байдена о блокировке половины счетов Центробанка Афганистана под предлогом необходимости выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года. Российский министр считает, что к организации этих преступлений афганский народ не имел никакого отношения.
«Вызывает большие сомнения искренность намерений американцев содействовать стабилизации обстановки в Афганистане», — отметил Лавров.