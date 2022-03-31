В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
39 минут назад

Лавров: Запад несет ответственность за гуманитарную ситуацию в Афганистане

Елена Прошина

Россия сомневается в намерении американских властей содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров назвал ответственных за гуманитарную ситуацию в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы российской дипломатии, «коллективный Запад» несет прямую ответственность за сегодняшнюю гуманитарную обстановку, плачевное состояние афганской экономики и должен взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризиса.

«Однако Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь "застрял" по пути в США в "транзитных странах"», — заявил глава МИД в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.

Лавров назвал циничным и издевательским указ президента США Джо Байдена о блокировке половины счетов Центробанка Афганистана под предлогом необходимости выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года. Российский министр считает, что к организации этих преступлений афганский народ не имел никакого отношения.

«Вызывает большие сомнения искренность намерений американцев содействовать стабилизации обстановки в Афганистане», — отметил Лавров.

Джозеф Байден,Сергей Лавров,Банк России,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители