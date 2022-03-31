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4 часа назад

Лавров заявил о неприемлемости военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Россия считает неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.

Лавров заявил о неприемлемости военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, подобные замыслы противоречат не только интересам безопасности стран региона, но и обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности, передает РИА Новости.

Страны Центральной Азии могут стать целями для атак "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России), если на их территории будут размещены американские военные объекты. Такое мнение в октябре прошлого года выразил Александр Стерник, который занимает должность директора третьего департамента стран СНГ МИД России. Дипломат добавил, что против размещения американских баз выступают Москва, Пекин и Тегеран.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Талибан,НАТО,
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