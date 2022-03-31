Лавров заявил о неприемлемости военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии

Россия считает неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.

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По его словам, подобные замыслы противоречат не только интересам безопасности стран региона, но и обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности, передает РИА Новости.