Лавров заявил о неприемлемости военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии

Россия считает неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.
По его словам, подобные замыслы противоречат не только интересам безопасности стран региона, но и обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности, передает РИА Новости.
Страны Центральной Азии могут стать целями для атак "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России), если на их территории будут размещены американские военные объекты. Такое мнение в октябре прошлого года выразил Александр Стерник, который занимает должность директора третьего департамента стран СНГ МИД России. Дипломат добавил, что против размещения американских баз выступают Москва, Пекин и Тегеран.