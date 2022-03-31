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1 час назад

Мединский рассказал на видео об итогах переговоров в Стамбуле

Александр Кузьмин

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прокомментировал результаты переговоров, прошедших накануне в Стамбуле. Видео появилось в telegram-канале «Shot».

«Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ» - рассказал глава российской делегации на переговорах с Украиной.

Переговоры в Стамбуле длились около трех часов. Украинская делегация сообщила, что предложила России 15 лет проводить переговоры по статусу Крыма и Севастополя, и в это время не прибегать к военным способам решения вопроса.

Политика,Видео,Владимир Мединский,
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