Мединский рассказал на видео об итогах переговоров в Стамбуле

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прокомментировал результаты переговоров, прошедших накануне в Стамбуле . Видео появилось в telegram-канале «Shot».

«Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ» - рассказал глава российской делегации на переговорах с Украиной.

Переговоры в Стамбуле длились около трех часов. Украинская делегация сообщила, что предложила России 15 лет проводить переговоры по статусу Крыма и Севастополя, и в это время не прибегать к военным способам решения вопроса.