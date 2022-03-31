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1 час назад

Захарова прокомментировала позиции США по гарантиям для Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в планы властей Соединённых Штатов по гарантиям для Украины входят только поставки оружия и биолаборатории.

Захарова прокомментировала позиции США по гарантиям для Украины
Фото: ТАССТАСС

«Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что в планы американских властей не входят «обязательства сохранения мира на Украине».

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что Белый дом пока не готов говорить о возможном предоставлении Украине конкретных гарантий безопасности со стороны США.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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