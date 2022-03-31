Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь армии РФ

Госдепартамент США специально завышает цифру потерь армии России на Украине, безуспешно стремясь спровоцировать общественное недовольство в России.

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Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление размещено в Telegram-канале российской дипмиссии. Он посоветовал обращаться за достоверной информацией о происходящем вокруг Украины к главе Минобороны России Сергею Шойгу.

Так высокопоставленный российский дипломат прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о якобы потере Россией свыше 10 тысяч военнослужащих во время военной спецоперации.

«Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь вооруженных сил РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет – вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится», — сообщил Антонов.

Посол отметил, что решение российского руководства о проведении специальной военной операции на Украине пользуется широкой поддержкой россиян.

«Граждане понимают, что речь идет о защите национальных интересов Российской Федерации», — отметил дипломат.