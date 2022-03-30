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12 минут назад

Медведев высмеял европейские санкции против России

Елена Прошина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял европейские санкции против РФ. В своем Telegram-канале он назвал их «лучшим способом оставить Европу без газа».

Медведев высмеял европейские санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить "Северный поток" и активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — написал Медведев.

Напомним, что после введения санкций и, прежде всего заморозки валютных счетов России, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить перевод европейских потребителей газа на оплату в рублях. Доклад должны предоставить до 31 марта.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Банк России,Газпром,Совет безопасности РФ,
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