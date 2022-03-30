Медведев высмеял европейские санкции против России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял европейские санкции против РФ. В своем Telegram-канале он назвал их «лучшим способом оставить Европу без газа».
«Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить "Северный поток" и активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!» — написал Медведев.
Напомним, что после введения санкций и, прежде всего заморозки валютных счетов России, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить перевод европейских потребителей газа на оплату в рублях. Доклад должны предоставить до 31 марта.