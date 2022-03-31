Медведев назвал лучший способ оставить Европу без газа

«Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить "Северный поток", заморозить активы Центрального Банка России , заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Центробанку, кабмину и компании «Газпром» к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на сложный и растянутый во времени процесс поставки газа, это не будет осуществляться бесплатно.