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1 час назад

Медведев рассказал, как «оставить Европу без газа»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев описал «лучшие» способы, как оставить Европу без газа.

Медведев назвал лучший способ оставить Европу без газа
Фото: pixabay.compixabay.com

«Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить "Северный поток", заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах "Газпрома" в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Центробанку, кабмину и компании «Газпром» к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на сложный и растянутый во времени процесс поставки газа, это не будет осуществляться бесплатно.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Банк России,Газпром,Совет безопасности РФ,
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