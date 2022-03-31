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1 час назад

Путин изложил премьеру Норвегии цели спецоперации в Донбассе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Российский лидер в ходе беседы разъяснил норвежской стороне причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи.

Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии
Фото: Пресс-служба президента РФПресс-служба президента РФ

«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего - принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, стороны условились на продолжении дальнейших контактов. Вместе с тем президент РФ также проинформировал Стере о переговорах российской и украинской делегаций, которые состоялись на днях в турецком Стамбуле.

Ранее Владимир Путин по просьбе председателя Совета министров Италии Марио Драги проинформировал по телефону о ходе переговоров РФ и Украины. В ходе телефонного разговора была также затронута тема перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа.

Политика,Марио Драги,Владимир Путин,
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