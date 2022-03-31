Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Российский лидер в ходе беседы разъяснил норвежской стороне причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи.

Фото: Пресс-служба президента РФ Пресс-служба президента РФ

«Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего - принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, стороны условились на продолжении дальнейших контактов. Вместе с тем президент РФ также проинформировал Стере о переговорах российской и украинской делегаций, которые состоялись на днях в турецком Стамбуле.