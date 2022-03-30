Путин и Шольц обсудили поставки газа за рубли

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Их главной темой стал переход на расчет в рублях за поставки российского газа в западные страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Путин проинформировал Шольца по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за заморозки валютных резервов Банка России странами-членами Евросоюза. Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров газа из РФ», — говорится в сообщении.

По итогам встречи Путин и Шольц условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.