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26 минут назад

Путин и Шольц обсудили поставки газа за рубли

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Их главной темой стал переход на расчет в рублях за поставки российского газа в западные страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Шольц обсудили поставки газа за рубли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин проинформировал Шольца по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за заморозки валютных резервов Банка России странами-членами Евросоюза. Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров газа из РФ», — говорится в сообщении.

По итогам встречи Путин и Шольц условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

Также президент России и канцлер Германии обменялись мнениями по поводу прошедшего в Турции очередного раунда переговоров делегаций РФ и Украины. Кроме того Путин и Шольц рассмотрели вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновения и, прежде всего, из Мариуполя.

Политика,В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,Банк России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,
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