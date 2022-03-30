В Крыму допустили потерю Украиной еще нескольких территорий

«Крым и Донбасс никогда больше украинскими не будут. Уже сейчас вопрос может стоять только о том, будут ли когда-либо украинскими Херсон, Запорожье, Харьков. Не исключено, что к следующему туру переговоров актуальным станет вопрос о том, будут ли когда-либо украинскими Чернигов, Николаев, Одесса», - написал Константинов в соцсетях.