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32 минуты назад

В Крыму допустили потерю Украиной еще нескольких территорий

Вероника Полынина

Украина вслед за Крымом и Донбассом может потерять еще несколько регионов. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».

В Крыму допустили потерю Украиной еще нескольких территорий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крым и Донбасс никогда больше украинскими не будут. Уже сейчас вопрос может стоять только о том, будут ли когда-либо украинскими Херсон, Запорожье, Харьков. Не исключено, что к следующему туру переговоров актуальным станет вопрос о том, будут ли когда-либо украинскими Чернигов, Николаев, Одесса», - написал Константинов в соцсетях.

Он также считает, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик и российскую принадлежность Крыма свидетельствует о том, что с нынешней украинской властью ни о чем нельзя договориться.

Россия отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу

Накануне в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Киев предложил в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. В течение этих 15 лет Украина и Россия обязуются не использовать вооруженные силы для решения вопроса Крыма. Проблема республик Донбасса вынесена в отдельный пункт, который будет обсуждаться на встрече президентов России и Украины.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Константинов,
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