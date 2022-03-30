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55 минут назад

Лавров назвал переговоры России и Украины в Стамбуле «позитивным продвижением вперед»

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Москва расценивает результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле как позитивное продвижение вперед, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров оценил результаты российско-украинских переговоров в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.

«То, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, неблокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, — я считаю это существенным прогрессом», – завил министр.

Он отметил, что также считает прогрессом «понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».

Россия отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу

Напомним, в ходе переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,
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