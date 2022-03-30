Лавров оценил результаты российско-украинских переговоров в Турции

«Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.

Он отметил, что также считает прогрессом «понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».

Напомним, в ходе переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.