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51 минуту назад

Яровая заявила об обсуждении приглашения Нуланд и сына Байдена в рамках расследования о биолабораториях на Украине

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Комиссия по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине начала обрабатывать вопрос о приглашении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и сына президента Штатов Джозефа Байдена Хантера для дачи пояснений. Об этом заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Яровая заявила об обсуждении приглашения Нуланд и сына Байдена в рамках расследования о биолабораториях на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Ранее председателем Государственной думы (Вячеславом Володиным - прим.ред.) давалось поручение о том, чтобы в числе первоочередных рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц Соединенных Штатов, которые, по той публичной информации, которая сообщалась и зарубежными источниками, и российскими источниками, имеют знание, понимание и отношение к этой проблематике. Поэтому сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего», - заявила вице-спикер.

Ранее депутаты Госдумы РФ инициировали проведение парламентского расследования деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины. Яровая заявила, что распространение производимых патогенов и вирусов в биолабораториях на Украине - это не гипотетическая, а «вполне реальная угроза с необратимыми последствиями».

Политика,Биологическое оружие,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Ирина Яровая,Госдума,
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