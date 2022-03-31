Яровая заявила об обсуждении приглашения Нуланд и сына Байдена в рамках расследования о биолабораториях на Украине

«Ранее председателем Государственной думы (Вячеславом Володиным - прим.ред.) давалось поручение о том, чтобы в числе первоочередных рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц Соединенных Штатов, которые, по той публичной информации, которая сообщалась и зарубежными источниками, и российскими источниками, имеют знание, понимание и отношение к этой проблематике. Поэтому сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего», - заявила вице-спикер.