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25 минут назад

Путин подписал закон о технологической независимости России

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин подписал закон о технологической независимости России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о технологической независимости России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон, в частности, подразумевает запрет приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной структуры России с 31 марта. Также с 1 января 2025 года органам государственной власти будет запрещено использовать на таких объектах иностранное ПО без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти.

Под такой инфраструктурой подразумеваются информационные системы и телекоммуникационные сети, важных для работы сфер здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики и других.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах в условиях санкций для физических и юридических лиц. Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные с 2021 по 2023 год, и доходы по вкладам в российских банках.

Документ также позволяет предоставить право применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства.

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