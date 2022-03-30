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1 час назад

МИД назвал страны-основы нового миропорядка

Вероника Полынина

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) станут основой нового миропорядка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

МИД назвал страны-основы нового миропорядка
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что страны БРИКС, которые составляют почти половину населения мира и значительную часть мирового ВВП, будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка», - сказал Рябков, его слова приводит ТАСС.

По словам замглавы МИД, страны БРИКС «едины в защите международного права, едины в усилиях по преодолению произвольных, незаконных, односторонних санкций, которые стали единственным инструментом внешней политики в США и других странах».

Замминистра подчеркнул, что РФ продолжает развивать «практическое сотрудничество, новые формы взаимодействия» с Китаем «с учетом комплекса вызовов», которые возникли из-за санкций Запада.

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Рябков заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с любыми странами, которые заинтересованы к установлению контактов.

Политика,Сергей Рябков,БРИКС,
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