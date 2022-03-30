Замглавы МИД Рябков заявил, что страны-члены БРИКС станут основой нового миропорядка

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

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"Я думаю, что страны БРИКС, которые составляют почти половину населения мира и значительную часть мирового ВВП, будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка", - сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что страны БРИКС играют значительную роль в защите международного права и борьбе с санкционной политикой западных стран.

"Мы знаем, что в каждой стране есть свои нюансы, связанные с проблемами, стоящими перед нами, но теперь мы едины в защите международного права, едины в усилиях по преодолению произвольных, незаконных, односторонних санкций, которые стали единственным инструментом внешней политики в США и других странах", - добавил Рябков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.