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57 минут назад

Мединский указал на создававшийся НАТО плацдарм против России на Украине

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На территории Украины усилиями Североатлантического альянса создавался антироссийский плацдарм, требования России по безопасности игнорировались, заявил помощник российского президента Владимир Мединский.

Мединский указал на создававшийся НАТО плацдарм против РФ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия предлагала переговоры, заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту национальных интересов России. Все эти требования годами игнорировались, а из Украины, точнее, из украинской территории НАТО тоже годами создавала антироссийский плацдарм», – цитирует Мединского ТАСС.

В ходе переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Мединский пояснял, что все украинские предложения будут изучены в Москве, и по ним будет дан ответ.

Политика,Владимир Мединский,НАТО,
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