Назначен первый заместитель Жириновского

Первым заместителем Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР назначили Алексея Диденко. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 30 марта.

Подобное решение связано с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР, отметили во фракции либерал-демократов. Кандидатуру Диденко на пост первого заместителя Жириновского одобрили единогласно.

27 марта газета «Ведомости» выпустила материал о возможных преемниках председателя ЛДПР. В статье отмечалось, что на случай продолжительной болезни Жириновского обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии, среди них фигурировали хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, депутат Госдумы Андрей Луговой, а также Алексей Диденко.