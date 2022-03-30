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35 минут назад

Назначен первый заместитель Жириновского

Lenta.ruLenta.ru

Первым заместителем Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР назначили Алексея Диденко. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 30 марта.

Назначен первый заместитель Жириновского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подобное решение связано с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР, отметили во фракции либерал-демократов. Кандидатуру Диденко на пост первого заместителя Жириновского одобрили единогласно.

27 марта газета «Ведомости» выпустила материал о возможных преемниках председателя ЛДПР. В статье отмечалось, что на случай продолжительной болезни Жириновского обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии, среди них фигурировали хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, депутат Госдумы Андрей Луговой, а также Алексей Диденко.

Известно, что сам Владимир Жириновский называл среди своих преемников губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам федерации Алексея Диденко.

Политика,Алексей Диденко,Андрей Луговой,Михаил Дегтярев,Алексей Островский,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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