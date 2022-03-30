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43 минуты назад

Мединский: предложения Киева включают в себя отказ от ядерного оружия и вступления в НАТО

ТАССТАССиещё 2

Письменные предложения Украины, переданные России на встрече в Стамбуле, содержат положения об отказе Киевом от вступления в НАТО и ядерного оружия. Об этом заявил в среду глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия-24".

Мединский: предложения Киева включают в себя отказ от ядерного оружия и вступления в НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения", - сказал он.

По словам Мединского, предложения Украины также содержат отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет и Россия.

Мединский заявил, что Украина во вторник впервые зафиксировала свою готовность выполнить ряд важнейших условий, чтобы в будущем построить нормальные отношения с Россией.

"Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией", - отметил он.

Есть неопровержимые доказательства, что Киев готовился к наступлению в Донбассе, РФ была вынуждена начать спецоперацию, сообщил Мединский.

По его словам, принципиальная позиция РФ в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной. Если Украина выполнит все зафиксированные в предложениях обязательства, угроза создания плацдарма НАТО будет ликвидирована, заявил Мединский.

Политика,Владимир Мединский,НАТО,
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