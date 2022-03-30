«Вредит себе»: немецкий политик оценил антироссийские санкции ЕС

Введенные против России санкции вредят экономике Европы, но лидеры ЕС вряд ли осознают, какую именно цену придется за них заплатить. Об этом RT заявил член Левой партии Германии Биджан Тавассоли.

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По мнению немецкого политика, ЕС вводит санкции под давлением США, и они станут серьезными ударом для европейцев.

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«Не думаю, что лидеры Евросоюза знают, какова цель вводимых ими санкций, потому что субъектности в этом у них нет — американцы принуждают их делать так, как скажут. Европа вредит сама себе, лишь бы сделать назло Путину», - заметил он.

Биджан Тавассоли обратил внимание на рекордное сокращение промышленного производства в Европе, так как при таких ценах на энергию работа заводов «уже экономически невозможна».

«Многие отраслевые группы заявляют: «Мы не в состоянии длительное время поддерживать эти санкции без долгосрочного и перманентного ущерба основам европейской экономики»», - пояснил член Левой партии Германии.

При этом он выразил уверенность, что для Европы требование России платить за газ в рублях означает «длительный спрос на данную валюту, подталкивая к отказу от доллара».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

23 марта российский лидер в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой российский экспорт в страны Европы и в США в ближайшее время будут переведены на рубли. Путин поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа.

В свою очередь Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония приняли решение, что требование России оплачивать поставки российского газа рублями будет явным нарушением контрактов. Они намерены призывать компании не выполнять это требование.