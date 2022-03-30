Глава Минпросвещения Кравцов заявил об искажении фактов в украинских учебниках

«Мы увидели целенаправленную работу и выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зобмирование учителей, школьников. Мы никогда не допустим, чтобы история, география, факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами были искажены. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине», – прокомментировал Сергей Кравцов. По слова Кравцова, в учебниках акцентировали внимание на военной тематике и замалчивали совместные достижения России и Украины. Замалчивалась также российская наука и культура, сообщил министр позицию группы экспертов. Книги, которые просматривали эксперты, российские добровольцы якобы нашли в одной из школ Херсона, сообщает er.ru. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева