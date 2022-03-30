В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
40 минут назад

Глава Минпросвещения Кравцов заявил об искажении фактов в украинских учебниках

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы увидели целенаправленную работу и выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зобмирование учителей, школьников. Мы никогда не допустим, чтобы история, география, факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами были искажены. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине», – прокомментировал Сергей Кравцов. По слова Кравцова, в учебниках акцентировали внимание на военной тематике и замалчивали совместные достижения России и Украины. Замалчивалась также российская наука и культура, сообщил министр позицию группы экспертов. Книги, которые просматривали эксперты, российские добровольцы якобы нашли в одной из школ Херсона, сообщает er.ru. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Глава Минпросвещения Кравцов заявил об искажении фактов в украинских учебниках
Фото: ТАССТАСС
Политика,Полина Зиновьева,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители