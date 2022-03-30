Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у РФ в планах по спецоперации на Украине нет «Сталинградов». Он призвал доверять профессионалам, которые участвуют в двусторонних переговорах.
«Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно», - ответил он на просьбу прокомментировать призывы «идти до конца» и мнение о том, зачем нужны переговоры с Украиной, когда «в календаре боевых действий уже Сталинград».
«Главное, что здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень прочную подоснову и, собственно, эта позиция не менялась. А эмоции давайте оставим нашим недругам», - цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Песков назвал позитивным моментом, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации на Украине. Однако представитель Кремля не считает результаты последней встречи прорывными.