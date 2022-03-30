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45 минут назад

Лавров прибыл с визитом в КНР. Видео

Александр Кузьмин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мир переживает "серьезный этап в международных отношениях". Глава российского МИД сообщил об этом во время рабочей встречи с главой дипведомства КНР Ван И, которая прошла в Туньси в среду.

"Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - сказал Лавров.

Российский дипломат также подчеркнул, что РФ заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем.

Со своей стороны министр иностранных дел Китая отметил, что отношения двух стран выдержали испытания в условиях меняющегося мира и двигаются в правильном направлении.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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