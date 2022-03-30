Лавров заявил о попытке Запада заместить Афганистан Украиной

Западные страны пытаются заменить Афганистан Украиной в качестве центра мировой политики. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Об этом министр иностранных дел России рассказал на встрече со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
«Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», - заметил Сергей Лавров.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.
Ранее США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана, находившихся в стране с 2001 года, после чего ситуация в регионе резко обострилась.
К 15 августа 2021 года члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула и взяли город без боя. В начале сентября талибы объявили состав временного правительства страны. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который являлся главой МИД во время первого правления запрещенного движения и находится под санкциями ООН с 2001 года.