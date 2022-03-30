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33 минуты назад

Лавров: Россия в отношениях с Ираном будет предпринимать шаги для обхода санкций США

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции США и Запада.

Лавров: Россия в отношениях с Ираном будет предпринимать шаги для обхода санкций США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом российский министр сказал на встрече со своим иранским коллегой в китайском городе Туньси.

«Одним из инструментов такой неприемлемой политики (Запада. — RT) являются механизмы односторонних нелегитимных санкций. В наших отношениях с Ираном и другими нашими близкими партнёрами мы будем добиваться как осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях, так и будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Лавров и глава МИД КНР Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против российской стороны.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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