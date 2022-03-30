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37 минут назад

Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

Алиса Селезнёва

Крым — это часть РФ, поэтому Россия не собирается ни с кем обсуждать этот вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о призывах из Киева вернуть полуостров военным путем.

«Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — цитируют Пескова РИА Новости.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не касаются «отдельных территорий» Донбасса, а также Севастополя и Крыма. Он подчеркнул, что Киев согласен отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.

Политика,Видео,Владимир Мединский,Дмитрий Песков,
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