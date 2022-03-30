Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

«Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — цитируют Пескова РИА Новости.