Песков: Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

Крым — это часть РФ, поэтому Россия не собирается ни с кем обсуждать этот вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о призывах из Киева вернуть полуостров военным путем.
«Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — цитируют Пескова РИА Новости.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не касаются «отдельных территорий» Донбасса, а также Севастополя и Крыма. Он подчеркнул, что Киев согласен отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.