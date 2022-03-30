«Они себя загонят»: депутат Госдумы об отказе ФРГ платить за газ рублями

Европейцы будут вынуждены «проголосовать холодильником и кошельком» в случае отказа ЕС от перехода на рубли в расчетах за российский газ. В частности, это касается ФРГ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Так он прокомментировал выступление вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, который заявил, что республика не будет платить за углеводороды из РФ рублями. Хабек также отметил, что газовые хранилища в стране заполнены примерно на 25%.
Селезнев подчеркнул, что если в Германии «хотят загнать себя, то они на верном пути».
«25% — крайне низкий показатель. Для подготовки к зиме необходимо около 75%, достигнуть этого показателя технологически очень сложно, в силу того, что сейчас отбор превышает заполнение, а одновременно делать забор и наполнение нельзя. Они не успевают даже несмотря на то, что мы не остановили транзит через Украину. Если они хотят загнать себя, то они на верном пути, потому что их политические заявления полностью противоречат экономике», — подчеркнул собеседник.
Парламентарий указал на то, для Европы ничего не изменилось. Им лишь необходимо покупать рубли на МосБирже. Купив рубли, валюта начнет укрепляться, и те это знают, указал Селезнев.
«Это только первый шаг (продажа газа недружественным странам за рубли. — Прим. ред.), у нас ряд товаров, которые мы можем и должны продавать за рубли при торговле с недружественными странами. Это зерновые культуры, металлургия, минеральные удобрения, уголь, нефть. На резервах в 25% ФРГ не перезимует. В Европе не отрицают зависимости от нашего газа до 2027 года, но не могут смириться с реальностью», — заключил Селезнев.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Европейский союз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы «семерки» справедливы и для ЕС.