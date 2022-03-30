«Они себя загонят»: депутат Госдумы об отказе ФРГ платить за газ рублями

«25% — крайне низкий показатель. Для подготовки к зиме необходимо около 75%, достигнуть этого показателя технологически очень сложно, в силу того, что сейчас отбор превышает заполнение, а одновременно делать забор и наполнение нельзя. Они не успевают даже несмотря на то, что мы не остановили транзит через Украину. Если они хотят загнать себя, то они на верном пути, потому что их политические заявления полностью противоречат экономике», — подчеркнул собеседник.