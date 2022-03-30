Все депутаты подали декларации о доходах и имуществе за 2021 год

Глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам Отари Аршба сообщил, что все депутаты уже подали сведения о доходах и имуществе за 2021 год.

"На сегодняшний день нет сведений о том, чтобы кто-то не сдал декларации <...>, сейчас идет оформление", - сказал Аршба в беседе с корреспондентом ТАСС в среду.

Согласно закону, депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля представлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год. Затем профильная комиссия Госдумы изучает и проверяет поступившие сведения. Депутаты также должны предоставить аналогичные сведения о членах своей семьи. Информация должна быть опубликована на официальном сайте Госдумы.