Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, ничего не сокращалось и не урезалось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что обсуждения были заявлены на два дня, однако продлились несколько часов.

«Нет, переговоры состоялись, и они завершились. Делегации поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции. Мы говорили о возможности в такие-то... числа проведения переговоров. Вот они состоялись вчера, здесь ничего не сокращалось, не урезалось», – передает его слова РИА «Новости».

Также Песков добавил, что глава российской делегации Владимир Мединский в среду дополнительно разъяснит президенту Владимиру Путину итоги переговоров в Стамбуле.

При этом он отметил, что по итогам переговоров пока Кремль не может констатировать чего-то многообещающего. «Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном - пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа», – сказал он.

«Никто не заявлял, что стороны продвинулись, кто заявлял, что стороны продвинулись?» отметил представитель Кремля.

Он призвал внимательно понимать нюансы переговорного процесса и заявления по нему. Также, по словам пресс-секретаря, в Кремле избегают каких-либо заявлений по тем вопросам, которые «предметно находятся на столе переговоров», и не обсуждают их публично.

«Мы слышим с вами фейсбучную (соцсеть Facebook запрещена в России как экстремистская), мегафонную – как угодно ее назовите – работу по такой разноголосице в СМИ представителей Украины, в том числе тех представителей, которые к переговорам не имеют никакого отношения. Это не является фактором, который способствует успеху этих переговоров», – сказал он.