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30 марта

МИД РФ назвал строительство "Пакистанского потока" главной задачей Москвы и Исламабада

ТАСС

Строительство газопровода "Пакистанский поток" станет одной из приоритетных задач в наращивании отношений между Москвой и Исламабадом, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в среду.

МИД РФ назвал строительство "Пакистанского потока" главной задачей Москвы и Исламабада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обсуждение состоялось в рамках встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши в китайском Туньси.

"Выражена готовность к наращиванию многопланового двустороннего взаимодействия. В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода "Пакистанский поток", - говорится в сообщении.

Политика,Строительство,Сергей Лавров,МИД России,
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