МИД РФ назвал строительство "Пакистанского потока" главной задачей Москвы и Исламабада

Строительство газопровода "Пакистанский поток" станет одной из приоритетных задач в наращивании отношений между Москвой и Исламабадом, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в среду.
Обсуждение состоялось в рамках встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши в китайском Туньси.
"Выражена готовность к наращиванию многопланового двустороннего взаимодействия. В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода "Пакистанский поток", - говорится в сообщении.