Песков прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины

«Мы говорили о возможности в такие-то... числа проведения переговоров. Вот они состоялись вчера, здесь ничего не сокращалось, не урезалось», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, почему переговоры, которые анонсировались на два дня, прошли за несколько часов и были приостановлены.