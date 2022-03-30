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1 час назад

Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ

ТАССТАССиещё 2

Российское посольство направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения мемориалов в Германии и потребовало от властей страны найти и наказать виновных в осквернении памятника в Берлине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении диппредставительства России.

Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возмущены выходкой, произошедшей в ночь с 29 на 30 марта 2022 года, в ходе которой советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, были накрыты чехлами в цветах украинского флага", - отметили в диппредставительстве РФ.

"Посольство направило ноту в МИД ФРГ с указанием на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии и необходимость строгого соблюдения положений Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - добавили в дипмиссии.

"Потребовали найти и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнули в посольстве.

Политика,Правительство РФ,
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