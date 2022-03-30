Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ

"Посольство направило ноту в МИД ФРГ с указанием на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии и необходимость строгого соблюдения положений Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - добавили в дипмиссии.