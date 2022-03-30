Медведев заявил, что санкции против России уже возвращаются на Запад бумерангом

"Сегодня на Западе уже далеко не всех убеждает мысль, что "солидарность в борьбе за правое дело" важнее личного благополучия. Об этом говорят не только эксперты и СМИ, но и сами люди. Они выходят на стихийные протесты или напрямую обращаются к своим начальникам", - обратил внимание Медведев.