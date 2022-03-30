Медведев заявил, что санкции против России уже возвращаются на Запад бумерангом

Санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения, констатировал зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
"Спустя всего несколько недель после введения "адских" санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом", - написал он в своем Telegram-канале в среду.
"Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо", - перечислил в этой связи Медведев.
По его мнению, "становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран". В этой связи политик напомнил, что последствия прежних экономических кризисов прежде всего ощущались в обычных домохозяйствах.
"Сегодня на Западе уже далеко не всех убеждает мысль, что "солидарность в борьбе за правое дело" важнее личного благополучия. Об этом говорят не только эксперты и СМИ, но и сами люди. Они выходят на стихийные протесты или напрямую обращаются к своим начальникам", - обратил внимание Медведев.
Он назвал очевидным и то, что сами санкции "пока не достигают результатов, о которых успели прокричать <...> западные политики".
"Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России. Наши граждане сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею", - пояснил замглавы Совбеза.
Кроме того, продолжил он, запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям - владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим.
"Что там еще? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата", - с сарказмом заключил он.
Западу не удается глобально ограничить Россию, добавил зампредседателя СБ.
"Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас все еще пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос", - написал он.
"Тем не менее глобально ограничить Россию не получается. Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам", - подчеркнул зампредседателя СБ.