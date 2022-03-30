В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
34 минуты назад

Медведев заявил, что санкции против России уже возвращаются на Запад бумерангом

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Санкции против России уже привели к негативным последствиям для западных стран, которые ввели ограничения, констатировал зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что санкции против России уже возвращаются на Запад бумерангом
Фото: ТАССТАСС

"Спустя всего несколько недель после введения "адских" санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом", - написал он в своем Telegram-канале в среду.

Видео дня

"Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо", - перечислил в этой связи Медведев.

По его мнению, "становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран". В этой связи политик напомнил, что последствия прежних экономических кризисов прежде всего ощущались в обычных домохозяйствах.

"Сегодня на Западе уже далеко не всех убеждает мысль, что "солидарность в борьбе за правое дело" важнее личного благополучия. Об этом говорят не только эксперты и СМИ, но и сами люди. Они выходят на стихийные протесты или напрямую обращаются к своим начальникам", - обратил внимание Медведев.

Он назвал очевидным и то, что сами санкции "пока не достигают результатов, о которых успели прокричать <...> западные политики".

"Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России. Наши граждане сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею", - пояснил замглавы Совбеза.

Кроме того, продолжил он, запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям - владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим.

"Что там еще? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата", - с сарказмом заключил он.

Западу не удается глобально ограничить Россию, добавил зампредседателя СБ.

"Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас все еще пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос", - написал он.

"Тем не менее глобально ограничить Россию не получается. Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам", - подчеркнул зампредседателя СБ.

Последние новости
Политика,Дмитрий Медведев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители