Лавров проинформировал главу МИД КНР Ван И о ходе спецоперации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал своего китайского коллегу Ван И о ходе российской специальной операции на Украине и динамике переговорного процесса с киевским режимом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам переговоров двух министров.