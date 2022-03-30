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54 минуты назад

Лавров проинформировал главу МИД КНР Ван И о ходе спецоперации на Украине

ТАССТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал своего китайского коллегу Ван И о ходе российской специальной операции на Украине и динамике переговорного процесса с киевским режимом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам переговоров двух министров.

Лавров проинформировал главу МИД КНР Ван И о ходе спецоперации на Украине
Фото: телеграм-канал Марии Захаровой телеграм-канал Марии Захаровой

"Министры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства информировал китайского коллегу о ходе проведения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации и динамике переговорного процесса с киевским режимом", - подчеркнули в дипведомстве.

"Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами", - добавили в МИД РФ.

Лавров на переговорах с Ван И затронул тему военно-биологической деятельности США на Украине.

"С российской стороны привлечено внимание к военно-биологической деятельности США на Украине и к нашим соответствующим усилиям на многосторонних площадках", - проинформировали в дипведомстве.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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