Лавров проинформировал главу МИД КНР Ван И о ходе спецоперации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал своего китайского коллегу Ван И о ходе российской специальной операции на Украине и динамике переговорного процесса с киевским режимом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам переговоров двух министров.
"Министры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства информировал китайского коллегу о ходе проведения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации и динамике переговорного процесса с киевским режимом", - подчеркнули в дипведомстве.
"Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами", - добавили в МИД РФ.
Лавров на переговорах с Ван И затронул тему военно-биологической деятельности США на Украине.
"С российской стороны привлечено внимание к военно-биологической деятельности США на Украине и к нашим соответствующим усилиям на многосторонних площадках", - проинформировали в дипведомстве.