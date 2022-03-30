Антонов опроверг нападки США по продовольственному кризису

Заявления США о том, что в продовольственном кризисе на Украине и в мире виновата Россия, — часть информационной войны против РФ. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал дипломатической миссии.
Так он прокомментировал соответствующее высказывание заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.
По его словам, российская армия не уничтожала суда с продовольствием для экспорта в европейские страны и не разрушала гражданскую инфраструктуру. Все подобные заявления — «инсинуации, не соответствующие действительности», подчеркнул российский посол.
Кроме того, посольство России в США заявило, что Государственный департамент противоречит сам себе. Он приветствует высылку российских дипломатов из европейских стран, но при этом заверяет, что придерживается дипломатического пути, отмечают в российском посольстве.
«Приветствие Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем», — говорится в заявлении.
В посольстве также выразили поддержку коллегам, которые столкнулись с недружественными действиями западных государств.