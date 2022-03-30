Антонов опроверг нападки США по продовольственному кризису

Заявления США о том, что в продовольственном кризисе на Украине и в мире виновата Россия, — часть информационной войны против РФ. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал дипломатической миссии.

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Так он прокомментировал соответствующее высказывание заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

По его словам, российская армия не уничтожала суда с продовольствием для экспорта в европейские страны и не разрушала гражданскую инфраструктуру. Все подобные заявления — «инсинуации, не соответствующие действительности», подчеркнул российский посол.

Кроме того, посольство России в США заявило, что Государственный департамент противоречит сам себе. Он приветствует высылку российских дипломатов из европейских стран, но при этом заверяет, что придерживается дипломатического пути, отмечают в российском посольстве.

«Приветствие Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем», — говорится в заявлении.