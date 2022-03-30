РФ обратилась к США и их партнерам с призывом

"Прежде всего, хотели бы выразить слова поддержки коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств. Приветствие же Недом Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем. Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.