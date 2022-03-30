В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
51 минуту назад

Россия призвала США отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии

ТАССТАССиещё 1

Москва призывает США и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии. Об этом заявило во вторник посольство РФ в Вашингтоне, комментируя действия главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, который в распространенном ранее письменном заявлении приветствовал высылку из ряда стран российских дипломатов.

РФ обратилась к США и их партнерам с призывом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прежде всего, хотели бы выразить слова поддержки коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств. Приветствие же Недом Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем. Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

"Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности", - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее во вторник МИД Нидерландов распространил заявление о высылке из страны 17 российских дипломатов. Затем стало известно, что Бельгия высылает более 20 дипломатов из РФ, а Ирландия - четырех. Чехия признала одного российского дипломата персона нон грата.

Политика,Нед Прайс,Госдеп США,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители