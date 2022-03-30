РФ обратилась к США и их партнерам с призывом

Москва призывает США и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии. Об этом заявило во вторник посольство РФ в Вашингтоне, комментируя действия главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, который в распространенном ранее письменном заявлении приветствовал высылку из ряда стран российских дипломатов.
"Прежде всего, хотели бы выразить слова поддержки коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств. Приветствие же Недом Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем. Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
"Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности", - подчеркнули в дипмиссии.
Ранее во вторник МИД Нидерландов распространил заявление о высылке из страны 17 российских дипломатов. Затем стало известно, что Бельгия высылает более 20 дипломатов из РФ, а Ирландия - четырех. Чехия признала одного российского дипломата персона нон грата.