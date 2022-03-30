Небензя назвал последствия попыток изолировать РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал последствия попыток изолировать Россию экономически, финансово и логистически. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, это уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба. «Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах», — заявил он.